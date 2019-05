Calcio D, il Santarcangelo batte il Notaresco 3-2 e va ai playout. Salvo il Forlì, promosso il Cesena

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:38 - 05 Maggio 2019

ll centrocampista De Cerchio, autore del gol del vantaggio clementino.

Il Santarcangelo batte al Mazzola 3-2 il Notaresco e si garantisce i playout evitando la retrocessione diretta ( a far compagnia al Castelfidardo c'è l'Isernia fermata sul pareggio). Affronterà la squadra di Galloppa in una partita secca, in trasferta, l'Avezzano (42 punti) in cui milita l'ex Rimini Daniel Di Nicola, il figlio del Cobra Il Santarcangelo dovrà vincere per salvarsi avendo chiuso la stagione in terzultima posizione, alle spalle del club abruzzese. Salvo il Forlì come la Sammaurese, promosso il Cesena.



SANTARCANGELO - NOTARESCO 3-2

SANTARCANGELO (4-2-3-1): Ragone (1’ st Battistini); Corvino, Guglielmi (18’ st Bencivenga), Gabrielli, Fabbri; Fuchi (18’ st Dhamo), Moroni; Peroni, De Cerchio (29’ st Pescatore), Guidi; Bernardi. A disp.: Miori, Pigozzi, Nasini, Cingolani, Sapori. All.: Galloppa.

NOTARESCO (4-3-3): D’Ostilio; Di Stefano (26’ st Marcelli), Colonna, Fabriani, Sieno; Candellori (40’ st Collevecchio sv), Blando (26’ st Fidanza), Bontà; Cancelli (1’ st Laringe), Moretti, Minella. A disp.: Monti, Mozzoni, Ruci, Fiscaletti. All.: Cudini.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Reti: 11’ pt De Cerchio, 33’ pt Minella, 44’ pt Bernardi, 12’ st Bontà, 24’ st Bernardi.

NOTE: spettatori 500. Ammoniti Di Stefano, Candellori, Marcelli e Fabriani. Angoli 5-9.