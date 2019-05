Calcio Promozione: Pietracuta, storica salvezza diretta. Con il Gambettola è 1-1

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:32 - 05 Maggio 2019

La rosa del Pietracuta 2018-19.

GAMBETTOLA: Morelli, Daltri, Alessandri, Bacchini, Giunchi, Corbara; Zanelli, Pasolini; Angeli N., Berardi, Rigoni.

In panchina: Pasini, Lelli, Falchero, Catapane, Ceccarelli, Ambrosini, Dago, Marrapodi, Braccini. All. Angeli C.

PIETRACUTA: Leardini, Masini, Mularoni, Tosi, Pavani (55' Fabbri F.), El Haloui; Tadzhybayev (55' Moretti), Golinucci (65' Tani); Fratti, Fabbri D. (55' Tomassini F.R.), Bernardi.

In panchina: Balducci C., Giovanetti, Alessandrini, Tomassini D., Spadazzi.

All. Fregnani.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 39' aut. El Haloui (P), 83' Moretti (P).



Il Pietracuta conquista un meritato pari sul campo del Gambettola e festeggia la salvezza. Un altro risultato prestigioso per i rossoblu allenati da Luca Fregnani, al termine di un campionato costellato da rigori sbagliati e da una rinascita finale (5 vittorie su 7, prima di Gambettola) che ha portato il Pietracuta a sollevarsi anche dalla zona playout. Contro il Gambettola, già salvo, è stata partita vera. E' stata comunque la squadra ospite a partire meglio e a sfiorare il gol al 5' con Fratti su punizione, tiro respinto dal palo. Al quarto d'ora ancora Fratti su calcio piazzato chiama Morelli alla grande parata. Al 30' il baby Bernardi di testa manda a fil di palo, su cross di Tadzhybayev dalla sinistra. Beffa per i rossoblu a fine tempo, quando El Haloui infila la propria porta nel tentativo di deviare il cross di Alessandri, autore di un'ottima discesa. Nella ripresa Fregnani cambia il volto alla squadra con tre sostituzioni e colpisce il secondo palo con Tani al 70'. A siglare il pari è Moretti, con un pregevole rasoterra dal limite dell'area.