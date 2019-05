Triathlon: lacrime e abbracci all'arrivo, si chiude l’era Molinari al Challenge di Riccione

Sport

Riccione

| 15:53 - 05 Maggio 2019

L'arrivo in lacrime di Giulio Molinari.

Campione in carica del Challenge Riccione, vincitore degli ultimi due Challenge Rimini, il fortissimo triatleta Giulio Molinari ha mancato il poker e ha abdicato sotto il forte diluvio che ha colpito la Perla Verde. La vittoria ha sorriso a un atleta romagnolo, Mattia Ceccarelli, e Molinari non è riuscito neppure a salire sul podio, con un tempo inferiore di circa 17 minuti rispetto a quello che gli aveva permesso di vincere la scorsa edizione della prestigiosa gara di Triathlon. Complice anche un problema fisico che lo ha colpito nell'ultimo 'stint', quello della corsa a piedi, l'atleta del Gs Carabinieri ha perso il duello con Ceccarelli e si è fatto poi rimontare dagli altri inseguitori. Tagliato il traguardo, Giulio si è inginocchiato, consolato dalla moglie Carlotta Bolis, medico e sua manager. Lo sport è storia di grandi vittorie e di brucianti sconfitte. Anche nella sconfitta Giulio ha onorato lo sport che lo ha visto spesso trionfare: le lacrime di oggi saranno benedizione per un futuro luminoso, fatto di altre grandi sfide e di altri grande vittorie.