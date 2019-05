VIDEO Auto si cappotta sulla Marecchiese, tre feriti: due incastrati tra le lamiere. Traffico in tilt

Cronaca

Novafeltria

| 15:17 - 05 Maggio 2019

Un grave incidente stradale è avvenuto a Secchiano, intorno alle 14.15 di domenica 5 maggio: una 50enne di San Marino viaggiava a bordo di una Fiat Punto, in direzione Rimini, quando si è ribaltata. A bordo c'erano anche i genitori, una coppia di anziani, che sono rimasti incastrati nelle lamiere. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. I Carabinieri hanno provveduto a fermare il traffico, mentre i Vigili del Fuoco estraevano i feriti dalle lamiere, affidandoli al personale medico, intervenuto con i mezzi della croce Verde Novafeltria. La persona in condizioni più gravi sembra essere l'uomo. L'incidente è avvenuto nei pressi della parrocchia di Santa Maria Assunta e potrebbe essere stato provocato dalle radici di un grosso albero tagliato nei giorni scorsi. La donna sarebbe uscita leggermente dalla carreggiata stradale, a causa delle condizioni bagnate dell'asfalto, urtando la grossa radice: a quel punto la Fiat si è ribaltata sull'asfalto. Marecchiese chiusa per oltre un'ora con il traffico andato immediatamente in tilt.