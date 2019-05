Triathlon, incredibile Ceccarelli: batte i campioni e vince il Challenge Riccione

Sport

Riccione

| 14:51 - 05 Maggio 2019

Il Romagnolo Mattia Ceccarelli.

Sotto il diluvio, Mattia Ceccarelli è il campione del Challenge Riccione. Una sfida appassionante che ha incoronato un romagnolo davanti al pubblico di casa: Ceccarelli (Cesena Triathlon) ha tolto dal trono Giulio Molinari, vincitore delle ultime tre edizioni del Challenge, tra Rimini e Riccione. E' stata una sfida emozionante tra Ceccarelli e Molinari, che ha avuto la sua chiave di svolta nell'ultimo tratto, quello della corsa: i due triatleti italiani sono usciti per primi dalla frazione di nuoto, assieme al tedesco Frederic Funk. In bicicletta Molinari e Ceccarelli si sono scatenati, per staccare Funk (favorito per la frazione di corsa). Nell'ultima parte di gara Ceccarelli ha avuto la meglio su Molinari, che ha poi abdicato anche per i piazzamenti d'onore. Secondo è arrivato Thomas Steger, confermando ancora una volta le sue qualità, terzo Funk. Tra i primo otto Ceccarelli è l'unico italiano: ai bordi del podio Jord Moya, Christian Birngruber, David Bishop, Julian Erhardt e Colin Norris. In campo femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Elisabetta Curridori (Tri Nuoto), davanti a Margie Santimaria (Ppr Team) e all'austriaca Banca Steurer. In audio interviste a Mattia Ceccarelli ed Elisabetta Curridori.