Dj e tecnologie, spettacolo in fiera con Music Inside Rimini

| 13:37 - 05 Maggio 2019

Edizione 2019 di Music Inside Rimini.

Ha aperto domenica mattina, alla fiera di Rimini, la 4° edizione di Music Inside Rimini, manifestazione di Italian Exibition Group dedicata all’industria della musica professionale, italiana ed internazionale, che si tiene fino a martedì 7 maggio.

Tecnologia, innovazione, formazione e business sono le chiavi di volta per entrare in un evento che integra i vari comparti della filiera merceologica – b2b, b2expert e il pubblico – in quattro aree tematiche: Light Sound Visual, Sistemi Integrati, Live Broadcast Production, Music DJ production. Il filo conduttore restano comunque i live show e le sperimentazioni di prodotto, vero valore aggiunto di MiR. Oggi, in calendario numerosi eventi collaterali e appuntamenti con grandi professionisti di livello internazionale. Si va dagli incontri con dj come Claudio Coccoluto, Fabio B, e Alex Neri (ore 15,30) a quelli sulla club culture di ‘Tenera è la notte’, condotti da NicoNote e Pierfrancesco Pacoda che alle 14 (sempre al padiglione C6), vedrà anche la consegna alla storica discoteca ‘Baia degli Angeli’ di Gabicce Mare del primo Premio dedicato a Dino D’Arcangelo, il celebre giornalista scomparso nel 2000.