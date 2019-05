Elezioni Santarcangelo, candidato sindaco Alice Parma incontra i cittadini delle frazioni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:54 - 05 Maggio 2019

Alice Parma, ricandidata a sindaco di Santarcangelo.

Da lunedì 6 maggio prendono il via gli incontri del candidato sindaco Alice Parma con i residenti delle frazioni insieme ai candidati al consiglio comunale di Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo.

Si partirà lunedì 6 maggio al Mulino Caffè (via Emilia 252) di Santa Giustina, martedì 7 maggio i candidati incontreranno invece i residenti di Montalbano al Bar Amati (via Sogliano, 78) mentre mercoledì 8 maggio sarà la volta dei residenti di Canonica allo Street Cafè (piazza Alfredo Panzini, 3/4).

Gli incontri, tutti in programma alle ore 21, saranno un’occasione per presentare idee e progetti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Alice Parma, con una particolare attenzione a quelli più specifici della frazione, e per far conoscere i candidati al consiglio comunale.

“Saranno però incontri improntati al dialogo e aperti al contributo di tutti – afferma il candidato sindaco Alice Parma – è importante che i cittadini stessi espongano idee , progetti e aspettative per Santarcangelo”.

Gli incontri nelle frazioni proseguiranno anche nelle prossime settimane.