Tennis, Elena Omiccioli in semifinale nel torneo Open femminile del Ct Venustas di Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:51 - 05 Maggio 2019

Il torneo Open femminile di Igea Marina è alle semifinali.

Elena Omiccioli (2.4, n.4) batte 7-5, 6-3 Francesca Dell’Edera (2.4, n.5) nei quarti del torneo Open femminile del Ct Venustas (4.000 euro di montepremi) ed ora sfida Matilde Magrini (2.5) per un posto in finale contro Chiara Mendo (2.3). Il match Magrini-Omiccioli è in programma lunedì' alle 16.30, mentre la finalissima si giocherà mercoledì alle 20.

Intanto è partito il torneo di 4° maschile, il Trofeo del Gelso, con 67 iscritti. 1° turno Nc: Fulvio Ruggiero-Tommaso Brasey 6-1, 6-0, Fabio Acciarri-Andrea Bracci (4.6) 6-2, 4-6, 7-3, Roberto Casadei-Cristian Morelli 7-6 (3), 7-5, Alessandro Martinini-Andrea Pari 6-4, 6-1, Luca Ardini-Elia Michelangelo Cicognani 6-1, 6-3.