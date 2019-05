Arrestato due volte in due giorni: esce dal Tribunale e finisce subito nei guai

Cronaca

| 12:44 - 05 Maggio 2019

Un cittadino senegalese di 46 anni era stato arrestato il 3 maggio a Rimini, per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio italiano. Sabato si è tenuto il rito per direttissima: l'avvocato difensore ha fatto richiesta del termine a difesa e, in attesa del processo, sono state avviate le pratiche per l'allontamento del soggetto dal territorio nazionale. Arrivato in Questura, approfittando del momento di cambio del personale all'ingresso, il 46enne è scappato, allontanandosi per le vie del centro di Rimini. Raggiunto da un poliziotto, lo ha aggredito nel tentativo di poter proseguire la sua fuga. Tentativo vano, grazie all'intervento d una pattuglia della Squadra Volanti. Il senegalese è stato così arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì 6 maggio dovrà nuovamente presentarsi in Tribunale per il processo per direttissima.