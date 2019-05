DTM a Misano World Circuit: l’accordo e’ biennale e la promozione e’ gia’ partita

Eventi

| 10:24 - 05 Maggio 2019

Andrea Albani, Gherard Berger e Stefano Giannini.

Si avvicina il grande appuntamento col DTM a Misano World Circuit. Fra circa un mese, dal 7 al 9 giugno, in una data scelta in coincidenza col ponte della Pentecoste, il prestigioso campionato automobilistico tornerà nel cuore della Motor Valley in giornate tradizionalmente favorevoli alla presenza al mare di turisti tedeschi.



In Germania, all’avvio ufficiale del DTM 2019 a Hockenheim in questo weekend, c’è stato l’incontro per la definizione ufficiale del contratto biennale alla presenza del Comune di Misano, fra i vertici di MWC e ITR, che organizza il DTM ed è presieduta da Gerhard Berger.

Nel paddock del prestigioso circuito tedesco la Fondazione aMisano ha allestito anche una postazione promozionale, così da trasmettere agli appassionati l’opportunità di far coincidere l’evento sportivo con un weekend al mare.



“Per MWC – commenta il managing director Andrea Albani – l’accordo consolida la crescita del circuito che assume sempre più rilievo organizzativo anche per le corse automobilistiche. Sarà un altro weekend emozionante e spettacolare. Siamo orgogliosi che MWC sia diventato la sede italiana per una competizione di questo livello, capace lo scorso anno al debutto di generare un indotto economico misurato in oltre 6,4 milioni di euro”.



Stefano Giannini, Sindaco di Misano: “Il DTM è un grande evento di automobilismo sportivo internazionale, con un pubblico affezionato e appassionato che, principalmente dalla Germania, segue le gare con interesse, rafforzando il brand "Misano". Quest'anno poi il DTM farà tappa da noi in un periodo favorevole della stagione turistica per la nostra clientela tedesca come la Pentecoste. Questa uscita promozionale è il frutto di una collaborazione, già sperimentata lo scorso anno, che vede l’Amministrazione e l’autodromo, col supporto fondamentale della Fondazione aMisano, lavorare insieme per alimentare l’economia turistica del territorio”.



Fra le novità 2019 del DTM, il debutto della nuova Serie W, campionato femminile con auto monoposto equipaggiate da motore 1.8 turbo 4 cilindri e con un montepremi finale da 1,5 milioni di dollari. Fra le 18 pilotesse selezionate, anche l’italiana Vicky Piria, in pista con la Tatuus F3 T-318. Fra i circuiti prescelti, La Serie W sarà protagonista anche a Misano World Circuit.



Il commento di Gerhard Berger, presidente ITR: “Il DTM 2019 è partito con grande successo e già sale l’attesa per la tappa a Misano World Circuit, sulla quale stiamo lavorando per offrire uno spettacolo di alto profilo, sia in pista che negli eventi collaterali. Lo scorso anno abbiamo avuto la conferma che ci attende un territorio che ha grande feeling col motorsport, una passione che si respira in ogni luogo. Ci sono tutte le premesse per un grande weekend e sono convinto che numerosi appassionati arriveranno nella Motor Valley dai paesi europei”.



Inoltre, altra novità, nel corso del weekend sarà in pista a MWC anche il Campionato Italiano TCR DSG Endurance, promosso da ACI Sport con il supporto tecnico della Scuderia del Girasole.



Nella giornata di sabato il paddock del Misano World Circuit si trasformerà in una grande arena concerti. Si comincerà con la grande musica hip-hop interpretata da Marlon Roudette, leader dei Mattafix, notissimi col brano ‘Big City Life’, e a seguire con lo show di Gabry Ponte, il dj italiano più conosciuto al mondo - autore di successi intramontabili come "Blue", "Geordie","Che ne sanno i 2000" - che ha scelto Misano per aprire il suo tour estivo. “E' la prima volta che ho l'occasione di esibirmi all'interno di un Circuito – commenta Gabry Ponte - e farlo a Misano rende tutto più suggestivo. Ci vediamo al “Marco Simoncelli”, sono onorato di poter far ballare con la mia musica un paddock come quello del DTM".



Soddisfazione anche per Luigi Bellettini, Presidente Fondazione aMisano: “La promozione del territorio diventa vincente quando sono disponibili eventi prestigiosi come il DTM. La scelta del periodo, la spettacolarità delle corse e le tante novità che si aggiungono alla conferma di eventi musicali, consegnano all’industria turistica del territorio una preziosa opportunità nel paniere dell’offerta in un periodo tradizionalmente denso di turisti tedeschi”.



La prevendita dei biglietti per partecipare al DTM è disponibile nella pagina ufficiale www.DTM.com/tickets