Novafeltria, una divertente commedia dialettale per finanziare gli eventi sul territorio

Attualità

Novafeltria

| 12:48 - 05 Maggio 2019

Immagini della commedia dialettale al teatro sociale di Novafeltria (foto Giampiero Valli).

Una commedia dialettale il cui ricavato servirà a finanziare iniziative nel comune di Novafeltria. Venerdì e sabato al teatro sociale è andata in scena 'Na vachenza tl'usipdel de Mercatein' (Una vacanza all'ospedale di Mercatino, vecchio nome del Comune di Novafeltria), da un testo scritto da Paola Dore, un appuntamento organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune. La commedia dialettale in due atti ha visto i cittadini all'opera come attori (o come tecnici), protagonisti di una divertente storia ambientata negli anni '70, tra l'ospedale Sacra Famiglia e un'osteria: "E' la quarta commedia che ho scritto e che abbiamo portato in scena. Diversamente dalle altre volte, la trama non è solo frutto di fantasia, ho introdotto infatti dei personaggi che realmente hanno lavorato nell'ospedale Sacra Famiglia, tra questi mio padre, l'infermiere Libero Molari, il capellano dell'ospedale don Mario, tutti personaggi di Novafeltria", spiega Paola Dore. Tra i personaggi, interpretata dalla bravissima Dana Zin, c'è anche Paoletta, cioè la Dore da bambina: "Quando ero piccola, stavo dei pomeriggi interi all'ospedale da mio babbo. Ho quindi riportato in scena i ricordi della mia infanzia". A proposito di ricordi, un momento di commozione è stato rappresentato dalla proiezione di un video con foto ricordo di tutto il personale ospedaliero di quegli oramai mitici anni '70. La commedia ha quindi riscosso un grande successo: il teatro stracolmo di spettatori in entrambe le serate e qualcuno purtroppo è dovuto tornare a casa, perché non c'era più posto.