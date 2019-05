A Bellaria la prima tappa del GP delle auto a pedali: in gara i bambini dai 3 ai 14 anni

Sport

Bellaria Igea Marina

| 23:11 - 04 Maggio 2019

Piazzale Capitaneria di Porto di Bellaria nel week end dell'11-12 maggio in un circuito di gara in cui i protagonisti saranno i bambini dai 3 ai 14 anni. Si terrà infatti il Gp delle auto a pedali. Per un giorno i piccoli vivranno l’emozione della monoposto e della sfida su pista. Il tutto nella massima sicurezza, perché i veicoli in questione non hanno alcun motore ma sono mossi solo dall’energia dei bimbi .La

La manifestazione è organizzata da Ideas4U di Modena in collaborazione con la Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina. Quella di Bellaria è la prima di tre tappe; la seconda sarà a Modena (21-22 settembre), la terza - una sorta di finale - a Reggio Emilia (data da definire).

La prima edizione si tenne al Museo Enzo Ferrari di Modena nel maggio 2013, Bellaria è la prima volta che ospita l'evento che richiama famiglie da tutta la regione e non solo e che ha riscosso sempre più successo nel corso degli anni.

L'organizzazione ha costruito dei pacchetti turistici a favore delle famiglie con riduzioni per i bambini fino a 10 anni. Sono prenotabili sul sito www.turismhotels.it

I PARTECIPANTI Potranno partecipare bambini dai 3 ai 14 anni che saranno divisi in batterie da sei a seconda dell’età e gareggeranno su due piste diverse contemporaneamente in prove sul tempo. Le monoposto a pedali sono messe a disposizione dall'organizzazione: prima di gareggiare provano la macchina a pedali e conquistano la loro patente personalizzata. A tutti i partecipanti saranno distribuiti premi e gadget. Per partecipare alla manifestazione sono richiesti abbigliamento sportivo e caschetto da bicicletta, che bisogna portare da casa.

LUOGO E ORARI Teatro della competizione è piazzale Capitaneria di Porto; in caso di pioggia il teatro della manifestazione sarà il PalaTenda di via Rossini. Sabato 11 dalle 16 alle 19 accredito e prove libere. Domenica 12 gare, semifinali e finali dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

ISCRIZIONE Per partecipare è possibile iscriversi online sul sito www.gpautoapedali.it PRESSO FONDAZIONE VERDEBLU A BELLARIA IN VIA PANZINI 10 o compilando l’apposito form (fino ad esaurimento posti).

L’iscrizione sarà perfezionata solo col versamento della quota di 12 Euro* per ogni bambino iscritto con bonifico bancario C/C intestato ad IDEAS4U Iban: IT47K0538712900000002478180 Causale: Gp auto a pedali tappa Bellaria – nome e cognome del bambino

Il perfezionamento dell'iscrizione richiede la compilazione della LIBERATORIA (da consegnare nelle giornate di iscrizione o inviare via mail all'indirizzo info@gpautoapedali.it)

*E' previsto uno sconto di DUE EURO su ogni quota per i soci Coop Alleanza 3.0 (indicare nella causale del bonifico il numero di tessera Coop del genitore).