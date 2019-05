Baseball, San Marino passa a Nettuno anche in gara2: 3-7. Lanciatore vincente Coveri

Sport

Repubblica San Marino

| 21:11 - 04 Maggio 2019

Jose Flores grande protagonista a Nettuno in gara2.

Diversa, diversissima da gara1, ma altrettanto affascinante per la capacità di tenere tutti in tensione per l’intero match. San Marino vince anche gara2 e lo fa con un finale rabbioso, di grandi legnate. Una parte conclusiva di match che il Nettuno City ha affrontato in vantaggio 3-2 dopo essere stato sotto 0-2. Poi, tra settimo e ottavo, i cinque punti battuti a casa da Jose Flores, prima con un fuoricampo e poi con un doppio a ‘spazzare’ le basi. In un amen, i Titani passano da 2-3 a 7-3 e chiudono con un ottimo Ludovico Coveri sul monte di lancio.

INIZIO SAMMARINESE. L’inizio, come nella serata precedente, è favorevole agli uomini di Mario Chiarini: numericamente è l’esatta replica, con due punti nella parte alta del primo. Nei fatti, sul diamante, accade che, con due out, Romero piazza il singolo, Flores lo segue col doppio dell’1-0 e Celli va con un’altra valida, quella del 2-0. Le basi a Rondon e Pulzetti riempiono i cuscini, ma sul conto di 2 strike e 0 ball su Trinci, il partente locale Richetti deve abbandonare la partita per un infortunio muscolare. Sale Taschini, a cui basta un lancio (strike girato) per chiudere la ripresa.

IL NETTUNO CITY RIBALTA. Nella parte bassa del primo il Nettuno City dimezza lo svantaggio (1-2) grazie al singolo di Angulo con Nicola Garbella in seconda (base ball e lancio pazzo), ma potrebbe addirittura pareggiare subito visto che riempie le basi (valida di Mazzanti e quattro ball di Maestri a Ustariz): Sparagna, però, tocca una rimbalzante che è preda degli interni per la terza eliminazione. I Titani, che hanno rischiato grosso, sprecano un’altra volta l’occasione di allungare al 2° quando, in situazione di basi piene e zero out, Romero batte in doppio gioco casa-prima e Celli è eliminato al piatto. I padroni di casa ne approfittano al cambio di campo col solo-homer del pareggio di Giovanni Garbella (2-2). San Marino mette uomini in posizione punto al terzo e anche al quarto inning, ma è il Nettuno City a passare di nuovo al 4° per una situazione ora completamente ribaltata: è un altro fuoricampo da un punto, questa volta di Rodriguez, a scrivere il 3-2 sul tabellone dello Steno Borghese.

COVERI E FLORES ANIME DELLA RIMONTA. Al 5°, dopo Maestri e Cherubini, sale a lanciare Coveri, che salva una situazione per nulla facile di basi piene facendo battere in diamante Giovanni Garbella per il terzo out. Il rilievo, che lancerà con grande efficacia per tutto il resto della partita, non concederà basi ball e valide, con l’unico arrivo in base rappresentato da un errore della difesa sulla battuta di Noguera al 6°. E l’attacco? Risponde alla grande tra 7° e 8°. Un uno-due in due inning tutto di Jose Flores. Prima con un fuoricampo da due su Taschini che porta a punto anche Romero (4-3 San Marino), poi col doppio a basi piene su Teran per l’allungo definitivo sul 7-3.



Il tabellino

NETTUNO BASEBALL CITY – SAN MARINO BASEBALL 3-7

SAN MARINO: Giordani ec (1/6), Avagnina es (1/4), Romero ed (1/2), Flores 1b (3/4), Celli dh (2/4), Rondon 2b (0/4), Pulzetti ss (3/4), Trinci r (0/5), Di Fabio 3b (2/4)

NETTUNO CITY: Noguera 2b (1/5), N. Garbella ed (1/4), Vasquez ec (0/5), Angulo ss (1/5), Mazzanti dh (3/4), Ustariz 1b (1/2), Sparagna r (0/4), Rodriguez 3b (1/3), G. Garbella es (1/4).

SAN MARINO: 200 000 230 = 7 bv 13 e 2

NETTUNO CITY: 110 100 000 = 3 bv 9 e 1

LANCIATORI: Maestri (i) rl 4, bvc 8, bb 2, so 2, pgl 3

Cherubini (r) rl 0.2, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 0

Coveri (W) rl 4.1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0

Richetti (i) rl 0.2, bvc 3, bb 2, so 0, pgl 2

Taschini (L) rl 5.1, bvc 7, bb 3, so 4, pgl 2

Teran (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 1

Morellini (r) rl 0.2, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 1

Andreozzi (f) rl 1.1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di G. Garbella (1p. al 2°), Rodriguez (1p. al 4°) e Flores (2p.al 7°); doppi di Flores (2), Pulzetti, N. Garbella, Celli.