Elezioni Montefiore, presentazione della lista del candidato Filippo Sica

Montefiore Conca

| 20:26 - 04 Maggio 2019

I candidati della lista 'Insieme per Montefiore'.

Venerdì 3 maggio si è registrata una massiccia presenza di pubblico per la presentazione ufficiale della lista civica Insieme per Montefiore, guidata da Filippo Sica. Oltre 150 presenze all’evento di apertura della campagna elettorale presso il Ristorante De Nir di Montefiore Conca. Nel corso della cena, il Candidato Sindaco dopo aver introdotto gli obiettivi programmatici, ha presentato i singoli candidati che hanno esposto ai partecipanti i punti del programma elettorale.

In una nota di Filippo Sica si legge: “Rivolgo un caloroso ringraziamento a tutti i sostenitori che hanno partecipato con noi alla gioia di questa meravigliosa serata. Siamo tantissimi e motivati dalla voglia di condividere insieme un progetto così importante per Montefiore, che mette al centro del suo programma amministrativo i bisogni dei cittadini, dal Borgo alle frazioni, per impegnarci ad essere la porta di accesso alla Valle del Conca.”