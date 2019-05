Tampona un'auto e sbatte violentemente contro il paraurti, ferito centauro

Cronaca

Cattolica

| 20:22 - 04 Maggio 2019

L'eliambulanza (foto di repertorio).

Un 52enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Cattolica, intorno alle 16.15 di sabato 4 maggio. L'uomo viaggiava su uno scooter che ha tamponato un'automobile in via Quarto. E' stato sbalzato dalla sella e ha sbattuto la testa contro il paraurti della vettura, nel cadere a terra. Il personale del 118 ha riscontrato un trauma facciale ed è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dei sinistri, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Municipale.