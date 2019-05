Volley B maschile, si chiude con una sconfitta la stagione della Rovelli

Sport

Morciano di Romagna

| 20:18 - 04 Maggio 2019

La Rovelli Morciano ha chiuso la stagione con un'altra sconfitta a domicilio.

Si chiude ancora con una sconfitta casalinga l’amara annata della Rovelli. Si sperava almeno nell’ultima partita per eliminare quello zero alla voce vittorie, ma i già retrocessi toscani dello Scandicci non hanno regalato nulla ai morcianesi. I quali però hanno tirato fuori quelle energie e quella spensieratezza che già sette giorni fa avevano dato una bella spinta per fare una bella prestazione al pala Panini, bissata tutto sommato, a parte il terzo set da dimenticare, anche questa sera. Con un po’ di fortuna in più si sarebbe potuto arrivare al quinto, ma un ace del palleggiatore avversario ha chiuso il set e la partita. Già in società si guarda al futuro comunque, e già alcune cose potrebbero venir fuori nelle prossime settimane.

Il tabellino

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – ROBUR SCANDICCI 1 – 3

DOLCIARIA ROVELLI: Daniel 3 , Morichelli 19 , Stella 11, Vanucci 10, Kiva 18, Fabbri 6, Benini 0 , Calandriello n.e. All. Rovinelli.

SCANDICCI: Pianigiani 2, Sansò 22, Coletti 12, Di Benedetto 17, Bandinelli 4, Casisa 3, L1 Cena, L2 De Cristofaro, Cerquetti 7, Bonciani 0, Catalano 2, Giampà n.e., Prosperi n.e. All. Mattioli

ARBITRI: Morganti- Ercolani.

PARZIALI: 19-25/26-24/15-25/27-29

NOTE: ROVELLI: b.s. 14 ace 9 muri 8 errori 20. SCANDICCI : b.s. 12 ace 5 muri 7 errori 8