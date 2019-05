Tennis, Chiara Mendo batte Camilla Fabbri nel derby e vola in finale nel torneo Open femminile

Sport

04 Maggio 2019

La tennista Chiara Mendo è la prima finalista del torneo Open di Igea Marina.





Chiara Mendo (2.3, n.3) batte 6-0, 6-1 Camilla Fabbri (2.4, n.7) nel derby ed è la prima finalista del torneo nazionale Open del Ct Venustas di Igea Marina (4.000 euro di montepremi). La portacolori del Ct Montecchio non ha avuto alcuna difficoltà nell’imporsi sulla giocatrice del Ct Casalboni.

Ottavi: Francesca Dell’Edera (2.4, n.5)-Linda Alessi (2.5) 6-3, 3-6, 6-4.

In corso ora il quarto di finale tra Francesca Dell’Edera (Sg Angiulli Bari) e la 2.4 marchigiana Elena Omiccioli (Ct Fano), con la vincente che se la vedrà contro Matilde Magrini (2.5), portacolori della Coop Pesaro Baratoff per un posto in finale.

Intanto sabato è partito il torneo di 4° maschile, il Trofeo del Gelso.