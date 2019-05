Attualità

Rimini

| 17:44 - 04 Maggio 2019

La parata delle moto per Reunion Rimini 2019.

Un 'serpentone' di Harley Davidson ha attraversato le vie della città di Rimini, per la parata di Reunion Rimini, l'evento che ha richiamato in città migliaia di appassionati delle due ruote. E sono state circa mille le moto che sono partite nel pomeriggio di sabato 4 maggio da lungomare Tintori, facendo tappa nelle zone più caratteristiche di Rimini, dall'Arco d'Augusto al ponte di Tiberio. L'arrivo, dopo la sfilata davanti al Grand Hotel, in piazzale Fellini.