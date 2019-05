VIDEO I tre candidati sindaci del Comune di Verucchio rispondono alle nostre domande

Attualità

| 05:55 - 05 Maggio 2019

Christian Maffei, Stefania Sabba (sindaco uscente) e Roberto Baschetti sono i tre candidati alla carica di sindaco per il Comune di Verucchio che si sfideranno alle prossime elezioni amministrative, in programma domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.



Abbiamo voluto incontrarli e fare loro tre domande, focalizzando l'attenzione sulle prime azioni da intraprendere qualora eletti, le strategie per rilanciare economia e turismo e le motivazioni che dovrebbero spingere gli elettori (circa 8200 gli aventi diritto) a votarli.



Le prime due risposte si trovano all'interno di questo video, la terza verrà riservata a una pubblicazione a ridosso delle votazioni, come atto di propaganda finale.