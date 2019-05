Elezioni Bellaria, Irene Pivetti a sostegno del candidato di Forza Italia Filippo Giorgetti

Attualità

Bellaria Igea Marina

04 Maggio 2019

Alfredo Posteraro e Irene Pivetti di Forza Italia in visita al candidato sindaco di Bellaria Giorgetti.

Irene Pivetti e Alfredo Posteraro, candidati di Forza Italia alle prossime elezioni europee per il collegio nord-orientale, sono stati ospiti nella giornata di oggi di Bellaria Igea Marina. A far gli onori di casa, Filippo Giorgetti, a sua volta candidato alla carica di Sindaco nella città di Panzini e sostenuto, tra le altre, anche dalla lista di Forza Italia: lista che, proprio ieri sera, è stata presentata ufficialmente all’Hotel Boston.

Una visita gradita in cui Irene Pivetti, già Presidente della Camera dei Deputati nei suoi primissimi anni di carriera politica e successivamente apprezzato volto televisivo, e Alfredo Posteraro, Presidente dell'Ordine degli Agronomi di Bologna, hanno espresso il proprio convinto sostegno nei confronti di Giorgetti.

“Un incontro simbolicamente avvenuto al Bar Sirena, che si affaccia su quella spiaggia tanto strategica per il turismo e l’economica di Bellaria Igea Marina”, spiega il candidato Sindaco. “E’ stata l’occasione”, continua, “per mostrare e spiegare ai nostri due eurodeputati in pectore, per altro entrambe candidature di altissimo profilo, la situazione delle nostre spiagge e sensibilizzarli sin da ora sulle necessità di chi opera lungo il nostro litorale. Istanze di cui mi sono fatto portavoce, consapevole di cosa rappresentino i nostri imprenditori balneari e le nostre spiagge: da loro passa un potenziale turistico ancora da scoprire, fatto di riqualificazione e innovazione, ma anche sostegno da parte delle istituzioni.