Elezioni Misano, partiti gli incontri nelle frazioni per il candidato Fabrizio Piccioni

Attualità

Misano Adriatico

| 15:37 - 04 Maggio 2019

L'incontro di Scacciano con il candidato sindaco Fabrizio Piccioni.

Venerdì sera nella sede del comitato di Scacciano, sono partiti gli incontri nelle frazioni da parte del candidato Sindaco della lista “Scegli Misano” Fabrizio Piccioni. Ad accompagnarlo i consiglieri in lizza per il Consiglio Comunale.



Ad attendere Fabrizio Piccioni circa un centinaio di residenti della frazione. L’incontro si è aperto con una procedura tutta nuova per una campagna elettorale: niente comizi e dichiarazioni generalisti come si vede e soprattutto si sente in questi giorni ma semplicemente Fabrizio Piccioni ha ascoltato la gente. Ciò racchiude il senso di come la lista “Scegli Misano” ha impostato gli incontri nelle diverse frazioni di Misano. Un contatto diretto con le persone dove prima di tutto si ascoltato i problemi di tutti i giorni e poi, se le richieste sono esaudibili, si racconta ciò che verrà fatto.



Nel tour per Misano, Fabrizio Piccioni è partito lì dove abita con la sua famiglia. Una realtà a lui cara ma che comunque conserva delle criticità che necessitano una soluzione. Il confronto che ha visto prima di tutto la gente protagonista, ha riscontrato tanta partecipazione e apprezzamento. Tra i temi emersi e che godranno della massima attenzione, vi è la richiesta da parte dei residenti di agevolarli nei collegamenti all’interno del territorio di Misano migliorando i collegamenti tra la zona monte e la zona mare e l’abbattimento dei problemi derivanti dalla mobilità pesante che insistono sulla frazione.



“Per questa campagna elettorale, non ho voluto snaturare il mio modo di essere e ho cercato insistentemente di mettere al centro le persone – spiega Fabrizio Piccioni-. Ascoltarle, capire quali sono i problemi quotidiani e raccontare loro cosa abbiamo fatto e cosa potremo fare per loro in futuro. Senza illusioni e false promesse. Per quanto riguarda la frazione di Scacciano, ho avuto modo di raccontare quello che faremo rispetto ai problemi evidenziati. Sul tema della mobilità pesante ormai tutti sanno che è in essere il bando europeo con Società Autostrade che tra qualche mese risolverà il problema visto che il collegamento con il casello di Riccione avverrà tramite il ripristino della vecchia galleria della A14 che passa sotto Scacciano. Grazie a questa soluzione, rivoluzioneremo il sistema viario dirottando il traffico di mezzi pesanti che attualmente attraversano Villaggio Argentina, Scacciano e Misano Monte sulla nuova bretella, rendendo le nostre frazioni più sicure e a misura d’uomo. Per quanto riguarda invece i collegamenti della zona monte con quella mare, sono già partiti gli espropri per la realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà tramite via Abruzzi Scacciano alla zona mare. A questo collegamento abbiamo intenzione di aggiungerne un altro nei prossimi anni, grazie alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale che passerà su via Grotta”.



Il prossimo incontro nelle frazioni è previsto per giovedì 9 maggio presso il centro di Quartiere della Cella alle ore 20.45.