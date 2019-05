Legalità e sicurezza nel mondo del lavoro, al teatro degli Atti convegno con gli studenti riminesi

Scuola

| 15:29 - 04 Maggio 2019

Un'immagine di una precedente edizione di 'scelgo attivamente'.

L'educazione alla legalità e alla sicurezza deve partire sin dalla scuola. Se ne parlerà lunedì mattina al Teatro degli Atti di Rimini, dove dalle 8.30 è in programma l'evento conclusivo sull'argomento nell'ambito del progetto “Scelgo attivamente”, rivolto alle scuole della provincia. Sarà l’occasione per evidenziare agli studenti l’importanza della sicurezza e della legalità nel mondo del lavoro e del valore dell’istruzione nel loro percorso formativo. Il programma prevede in particolare lo spettacolo teatrale "Pilota senza ali" di Siegfried Stohr con la compagnia "Serra Teatro". Alle 11 la premiazione degli istituti scolastici che hanno partecipato alla formazione e al bando di concorso del progetto.

Il progetto Scelgo Attivamente nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’orientamento quale fattore strategico per ridurre la dispersione scolastica e garantire il successo formativo degli studenti e delle studentesse.

L’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, l’analisi delle opportunità del territorio, l’aggiornamento costante sulle nuove frontiere dello sviluppo sono condizioni fondamentali per garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni, favorendo uno sviluppo inclusivo.