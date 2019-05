Grandi dj protagonisti dell'edizione 2019 di Music Inside Rimini

Eventi

Rimini

| 15:16 - 04 Maggio 2019

Un'immagine dell'edizione 2018 di Music Inside Rimini.

È tutto pronto per la 4° edizione di Music Inside Rimini, l’esclusivo e innovativo format ideato e sviluppato da Italian Exibition Group e dedicato all’industria musicale e dell’entertainment che si terrà da domenica 5 a martedì 7 maggio alla Fiera di Rimini (ingresso Ovest, via san Martino in Riparotta).



Tante le novità 2019 - a partire da un nuovo format live - su quattro aree tematiche: Light Sound Visual, Sistemi Integrati, Live Broadcast Production, Music DJ production.

Numerosi anche gli eventi collaterali e gli appuntamenti con i grandi professionisti di livello internazionale, conosciuti ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Si va da dj come Claudio Coccoluto, Fabio B, e Alex Neri (domenica ore 15,30 pad. C6) a lighting designer del calibro di Jo Campana, Giovanni Pinna e Mamo Pozzoli, capaci di rendere ancora più unici i concerti di Vasco Rossi, Ligabue, Gianna Nannini e Cesare Cremonini. In fiera daranno un saggio della loro creatività all’interno dell’evento Lighting Designers at Work.



Da non perdere i dialoghi sulla club culture di ‘Tenera è la notte’, condotti da NicoNote e Pierfrancesco Pacoda - a cura di Doc Servizi - che domenica alle 14 (pad. C6), vedrà anche la consegna del primo Premio dedicato a Dino D’Arcangelo, il celebre giornalista di Repubblica, scomparso nel 2000, assegnato alla storica discoteca ‘Baia degli Angeli’ di Gabicce Mare.

Tra gli ospiti in fiera anche dj Albertino e il sociologo e psicologo Paolo Crepet, che martedì (Sala Ravezzi, ore 10) saranno tra i relatori del convegno su “I giovani…e la notte”, organizzato da Silb e Fipe.



E va in scena anche un nuovo format: il Live You Play, con due nuove tipologie di palchi: 2 padiglioni rock dedicati agli eventi musicali live e 1 padiglione teatro per le performance artistiche in palcoscenico. Nei primi si potranno vivere le ultime innovazioni attraverso tre distinte modalità: Virtual Show, Live Show e Virtual Check, per toccare con mano e verificare personalmente le tecnologie esposte. Il padiglione teatro prevede invece un calendario di esibizioni di balletto e musical proposte da diverse compagnie.