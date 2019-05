FOTO Alessandro e Narcisa si sposano sul palco del Reunion Rimini tra gli amici Bikers

Attualità

Rimini

15:11 - 04 Maggio 2019

Il matrimonio dei bikers Alessandro e Narcisa officiato dal sindaco Andrea Gnassi.

Anche un matrimonio sabato 4 maggio a Reunion Rimini, il grande raduno per moto e auto americane giunto alla quinta edizione. In mattinata la cerimonia ufficiale di apertura, con l’intervento di Gianfrancesco Garattoni e Alessandro ‘Ciarquillo’ Serafini per il Club Mac, Gianni Indino Presidente Confcommercio Rimini, il pilota Matteo Ferrari, del Direttore Generale del Gruppo SGR Bruno Tani che ha promosso l’evento e del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi.



Proprio il Sindaco, con la colonna sonora della marcia nuziale di Wagner rivisitata dai Queen, ha unito in matrimonio Alessandro Conti e Narcisa Hutu. La coppia di Collecchio fu la prima ad arrivare cinque anni fa al debutto di Reunion Rimini e lo scorso anno promise che sul palco di piazzale Fellini si sarebbe unita in matrimonio. Così è stato. “Una scelta che ci inorgoglisce – ha detto il Sindaco Gnassi – e che impreziosisce una manifestazione cresciuta tantissimo. Insieme al gruppo MAC stiamo pensando a sviluppi futuri con una location nella quale si possa anche dormire. Ci stiamo lavorando”.



“Una emozione travolgente – le parole di Alessandro e Narcisa – volevamo condividere il nostro amore coi tanti amici appassionati di moto e migliore giornata non poteva esserci. Reunion Rimini è una festa, un grande incontro fra appassionati e l’accoglienza che ci è stata riservata è stata commovente”.



A fine cerimonia, il saluto delle Harley con il loro inconfondibile suono, il brindisi e le evoluzione freestyle. Nel pomeriggio in programma la grande parata per le vie di Rimini



IL PROGRAMMA DI DOMENICA. Domani giornata finale di Reunion Rimini, che secondo le previsioni meteo potrebbe essere condizionata dal maltempo. Il programma prevede sin dalla mattina l’apertura del villaggio con gli stand che propongono merchandising e accessori per bikers, food truck e beverage. Il programma di Rock a tutto Gas vedrà il concerto alle 17.30, con ingresso gratuito, di Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent 2019. Sul palco di Reunion Rimini in piazzale Fellini si esibirà coi suoi virtuosismi al pianoforte. Prima e dopo doppio DJ set in pieno stile vintage con musica rock ’n’ roll, boogie woogie, e anni 50’60’70’ Sono espressione dell’eccellenza locale e internazionale i due main sponsor di Reunion Rimini: Birra Amarcord e Michelin.