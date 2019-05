Santarcangelo s riempie di fiori e piante, torna 'Balconi fioriti'

Eventi

04 Maggio 2019

Balconi fioriti a Santarcangelo.

Sabato 11 e domenica 12 maggio Santarcangelo torna a riempirsi di fiori e piante con la 31esima edizione di Balconi Fioriti. Mostre mercato, laboratori per grandi e bambini, visite guidate, spettacoli, incontri e la tradizionale premiazione del balcone più bello: tantissimi eventi animeranno quindi le vie del centro per la tradizionale due giorni dedicata a fiori, piante e giardini.

Dalle 9 alle 22 piazza Ganganelli ospiterà la mostra mercato di balconi fioriti, con 50 espositori provenienti da sette regioni; dimostrazioni pratiche, laboratori e seminari. Piazza Marconi e via Don Minzoni saranno invece luoghi del benessere, con bancarelle dedicate ai prodotti naturali, eventi e iniziative di promozione di stili di vita e consumi salutari (comprese prove di yoga, pilates, karate e altre discipline), mentre via Battisti ospiterà la via degli orti con i migliori produttori agricoli del territorio. Non mancheranno anche i punti ristoro con le osterie romagnole dislocate in via Andrea Costa e nelle piazze Marini e Marconi, mentre l’arena del Supercinema ospiterà le giostre dei bambini.

Balconi Fioriti sarà anche un’occasione per far scoprire i luoghi più suggestivi della città: sabato 11 e domenica 12 maggio sono infatti in programma le visite guidate all’Orto del convento delle suore e quelle alle grotte monumentali. Anche le attività economiche del centro parteciperanno attivamente alla fiera addobbando le proprie vetrine con allestimenti floreali e proponendo diversi aperitivi a base di fiori.