Elezioni Misano, la 'benedizione' di Salvini al candidato Veronica Pontis

Attualità

Misano Adriatico

| 14:41 - 04 Maggio 2019

Matteo Salvini indossa la t-shirt di sostegno al canddato sindaco di Misano Veronica Pontis.

Bagno di folla per Matteo Salvini a Forlì. Il candidato sindaco di Misano Veronica Pontis, insieme a numerosi candidati e simapatizzanti di lista, sotto la pioggia di un venerdì sera speciale era ad accogliere il “capitano”. Migliaia in Piazza Saffi, ma le avverse condizioni meteo hanno fatto spostare una parte del pubblico all’interno della sala consiliare del Comune. Fuori però tutti gli altri invocavano Salvini ed ecco allora che il vicepremier si è affacciato dal balcone e ha parlato alla folla. Bagnato zuppo, Salvini è poi tornato in aula consiliare. Ed è proprio qui che Veronica Pontis si è tolta la t shirt inneggiante a lei stessa che indossava sopra la camicia e l’ha ceduta allo stesso Salvini passando dalle mani del sottosegretario Morrone. Tra i due un abbraccio e qualche convenevole di rito fino a quando il leader della Lega ha arringato il popolo sui grandi temi relativi al suo impegno istituzionale e alla battaglia per le Europee e le Amministrative. Una bellissima serata, anche se infastidita dal maltempo, aperta e chiusa dalle fotografie di rito. Soddisfatta la Pontis: “Eravamo davvero tanti – e Salvini è stato cordiale e carino con tutti noi. Concordo con quanto detto e sono certa che l’ora del cambiamento anche per la nostra Misano stia per scoccare”.