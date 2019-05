FOTO I giardini della scuola di pittura Ivo Casadei intitolati allo storico fondatore e partigiano

Attualità

Coriano

| 14:17 - 04 Maggio 2019

Intitolazione del giardino della scuola di pittura Ivo Casadei di Coriano.

Grande affluenza per l'inaugurazione della mostra degli allievi della scuola di pittura corianese, allestita in Sala Isotta del teatro CorTe di Coriano, e per l’intitolazione dei giardino a “Ivo Casadei”. In esposizione le opere degli allievi dei maestri Mario Massolo e Pier Antonio Costantini. Sono stati inoltre consegnati due riconoscimenti speciali, donati dalla figlia Anita e dal genero Franco Uggeri in ricordo di Ivo Casadei, a Maria Pia Baiocchi e Gianluca Gaddi. Ivo Casadei, antifascista, partigiano e pittore, fu il fondatore della scuola di pittura di Coriano nel 1972, scuola a lui intitolata dopo la sua morte.



Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): ”Ringrazio tutti per la partecipazione a questa giornata ed in particolare i famigliari di Ivo Casadei, la dottoressa Alessandra Camporota, prefetto di Rimini, che ha presenziato a questa cerimonia e Paolo Zaghini che ha curato questa giornata. Sono questi momenti estremamente significativi per la crescita della Comunità. Attraverso il ricordo del passato di coloro che ci hanno preceduto, possiamo avere sempre più chiaro quello che è utile costruire per il futuro. Vorrei sottolineare le cose fondamentali su cui è importante fondare le nostre scelte importanti, come ha fatto Ivo Casadei, Amore, Passione e Libertà.”