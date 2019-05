Non solo neve e freddo: allerta arancione per frane, alluvioni e mare mosso

Attualità

Rimini

| 14:06 - 04 Maggio 2019

Forte vento e maltempo (foto di repertorio).

Domenica 5 maggio di maltempo in Emilia-Romagna per l'arrivo di aria fredda polare da Nord che creerà condizioni di forte instabilità. Un'allerta arancione per la probabilità che piogge molto forti o abbondanti possano contribuire a provocare frane o alluvioni è stata emessa per la Romagna e l'Emilia orientale. Secondo l'ultimo bollettino dell'Arpae, nella prima parte della giornata sono attese precipitazioni di intensità moderata e forte nelle zone centro-occidentali, con temporali e nevicate sopra i 700-800 metri. Sull'alto Appennino potrebbero cadere fino a 30 centimetri di neve. La perturbazione si sposterà verso est nella seconda parte della giornata con temporali e neve sopra i mille metri. Queste precipitazioni potrebbero provocare frane o alluvioni. L'allerta è soprattutto riferita agli affluenti del Reno e ai fiumi romagnoli. Attesi venti forti da nord con raffiche fino a 90 chilometri orari sui settori orientali. Mare mosso con onde che potranno arrivare a 2-3 metri.