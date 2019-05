Elezioni Santarcangelo, Lucia Annibali ospite del 'vernissage' della lista di Alice Parma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

04 Maggio 2019

Alice Parma, ricandidata a sindaco di Santarcangelo.

Gigi Riva e Lucia Annibali saranno gli ospiti d’eccezione per l’evento della coalizione a sostegno del candidato sindaco Alice Parma in programma sabato 4 maggio presso lo Spazio Saigi in via De Garattoni 5.

Alle ore 18 il djset di New Bellépoque Project aprirà la serata in compagnia di Alice Parma e dei candidati al consiglio comunale del Partito Democratico e delle liste civiche Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo per uno scambio di idee, proposte e progetti per la città.

In programma anche letture della giovane poetessa Annalisa Teodorani e di Isabella Angelini e Luca Serrani di Teatro Patalò con proiezioni video delle opere di Eron e dei poeti santarcangiolesi a cura di Stefano Bisulli.

A seguire, Lucia Annibali e alcuni imprenditori, esponenti del mondo della cultura e dell’associazionismo santarcangiolese saranno intervistati dal giornalista Gigi Riva, che condurrà anche una breve presentazione del candidato sindaco Alice Parma e dei membri della coalizione. Un momento di confronto, di riflessione insieme ai cittadini sulle prospettive della città.

La serata si concluderà infine con un buffet a base di piadina e gli interventi musicali di

alcuni artisti santarcangiolesi: tra gli altri, Andrea Atto Alessi e Dany Greggio, Andrea Amati e Massimo Marches, Davide Amati, Silver Combo.

“Tutti i cittadini di Santarcangelo sono invitati all’iniziativa: una serata da trascorrere insieme – afferma Alice Parma – che ha come filo conduttore l'amore per la città e la voglia di impostare un percorso comune e aperto per i progetti futuri. Parleremo delle tematiche che più ci stanno a cuore, per condividere con tutti le nostre idee e proposte, sempre all’insegna della partecipazione”