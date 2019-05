Elezioni San Giovanni, Daniele Morelli si ricandida. Ecco la sua squadra

Attualità

13:15 - 04 Maggio 2019

La squadra di Daniele Morelli, che si ricandida sindaco di San Giovanni in Marignano.

Venerdì si è tenuta a San Giovanni in Marignano la presentazione della lista civica del Centro-Sinistra “Per Continuare Insieme” guidata da Daniele Morelli.

Una sala straordinariamente gremita di gente, presso la Tenuta del Monsignore, ha accolto nella serata del 3 maggio con clamore ed entusiasmo la ricandidatura di Morelli, che, visibilmente emozionato nonostante l’esperienza, ha presentato la sua squadra e i punti salienti del programma elettorale, distribuito in formato pieghevole a tutti i presenti e che nei prossimi giorni sarà consegnato con un capillare porta a porta in tutto il territorio marignanese.



Daniele Morelli e la sua squadra puntano decisi alla riconquista del mandato civico, forti dell’esperienza maturata e, soprattutto, del positivo bilancio dei cinque anni di buon governo che si è contraddistinto per competenza e professionalità nella gestione del territorio e nella stretta collaborazione con i cittadini e le realtà locali.

Con una capacità amministrativa collaudata ed efficiente Daniele Morelli si appresta, quindi, a raccogliere il consenso della cittadinanza con la lista civica “Per Continuare Insieme”, composta, per metà, da assessori e consiglieri comunali uscenti e, per l’altra metà, da nuovi ingressi pronti ad impegnarsi nel portare il loro contributo. Persone scelte non a caso, ma profondamente radicate nella comunità marignanese, portatrici di competenze ed impegno civico e che condividono con Morelli sia il progetto politico, sia la visione di San Giovanni in Marignano nel suo futuro sviluppo.



LA SQUADRA DEL CANDIDATO MORELLI. Tra i componenti della lista troviamo innanzitutto i sei elementi riconfermati della precedente amministrazione, fra i quali la vice-sindaco uscente Michela Bertuccioli (44 anni, psicoterapeuta), gli assessori Nicola Gabellini (42 anni, avvocato) e Gianluca Vagnini, (47 anni, geometra), i consiglieri Francesca Pieraccini (43 anni, avvocato), Carlotta Ruggeri (42 anni, infermiera) e Gianmarco Della Biancia (28 anni, operaio).

Grande l’entusiasmo dei nuovi candidati: Roberto Bannini (62 anni, tecnico radiologo), Veronica Benelli (40 anni, impiegata), Matteo Canini (42 anni, impiegato), Elisa Malpassi (23 anni, studentessa), Quirino Palmese (50 anni, insegnante) e Laura Pirolli (50 anni, consulente).



Alla presentazione dei candidati, è seguita la descrizione dei punti principali del programma elettorale: Partecipazione, Scuola, Protezione Sociale, Ambiente, Sicurezza, Riqualificazione del territorio, Lavoro e Commercio, Viabilità, Cultura e Giovani e Valorizzazione turistica.



“Un programma - come spiega Morelli- che si pone come continuità e potenziamento dell’attuale attività amministrativa e che vedrà, nei prossimi cinque anni, la sua evoluzione. La nostra è una visione chiara di San Giovanni in Marignano. La bussola è la partecipazione dei cittadini. Continueremo ad investire su progetti che rafforzino l’identità, le tradizioni e le peculiarità del paese per proseguire nell’importante processo di valorizzazione e crescita culturale, sociale, economica e turistica. La Cultura e il Sociale saranno le solide fondamenta di una comunità sempre più in grado di trovare internamente le proprie risposte alle sfide complesse e lo sviluppo urbanistico avverrà nella misura del dare risposte alle esigenze abitative, allo sviluppo di spazi di socializzazione e condivisione e una sempre maggiore vivibilità, in sicurezza, degli spazi esterni. San Giovanni sarà sempre il paese di tutti i marignanesi, senza lasciare indietro nessuno, continuando ad aumentare la sua attrattività; ogni settore e ambito sarà pensato e progettato per creare reali situazioni di informazione, confronto, crescita ed inclusione.”

Nel concludere, il candidato sindaco Daniele Morelli ha ringraziato i presenti per la numerosa partecipazione, lanciando il calendario degli incontri con la cittadinanza nelle varie frazioni e parti del paese, per proseguire il confronto aperto sulle idee e le proposte, “Per continuare insieme” fino al voto del 26 maggio, con impegno, passione e amore per San Giovanni.