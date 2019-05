Erba Medica, la storica erboristeria di Novafeltria festeggia 32 anni di attività

Attualità

Novafeltria

| 08:44 - 05 Maggio 2019

Erboristeria Erba Medica.

Continuano le iniziative promosse da Erboristeria Erba Medica, per celebrare i 32 anni dell'attività, iniziate lo scorso 21 marzo. Con l'arrivo della primavera, l'Erboristeria propone come ogni anno una mostra di erbe in negozio, in programma sabato 11 maggio. Il giorno successivo, domenica 12 maggio, è prevista un'escursione per il riconoscimento delle piante (per ulteriori informazioni rivolgersi in negozio, oppure contattateci al numero 0541/921673).



Erba Medica è una realtà presente a Novafeltria da ben 32 anni, quando ancora parlare di cure naturali ed alternative era difficile, ma la titolare Margherita, donna tenace, preparata e in modo profondo appassionata al suo lavoro, è riuscita ad affermarsi nella piccola realtà del paese, conquistando la stima e l'affetto dei suoi concittadini e clienti. Il lungo percorso lavorativo l'ha portata a confrontarsi con casi e situazioni di ogni genere, proponendo cure naturali ad adulti, bambini e animali.

Margherita ha conseguito il suo diploma da Erborista nel 1987, anno in cui ha dato inizio alla sua attività: da allora non si è mai fermata, continuando a studiare e ad aggiornarsi, coinvolgendo nella passione per il suo lavoro le figlie, in particolare la più grande, Sarà, anche lei erborista diplomata. Per la sua preparazione in materia, Margherita e le figlie vengono spesso chiamate anche fuori dal paese per tenere conferenze, o per guidare uscite per il riconoscimento delle piante nelle zone limitrofe. In negozio è possibile trovare prodotti erboristici fitoterapici, gemmo derivati e tinture madri, oli essenziali, giri di Bach e miscele personalizzate, prodotti biologici ed ecologici, fitocosmesi, prodotti naturali bio per la cura e la bellezza della persona, ma sopratutto una vasta gamma di erbe, che permettono di preparare tisane personalizzate ed adeguate ad ogni problema di salute. Non mancano inoltre idee naturali ed originali per fare regali, prodotti artigianali e scelti con cura per rispondere alle esigenze di tutti i clienti.

Pubbliredazionale