| 12:58 - 04 Maggio 2019

La raccolta dei rifiuti nel parco della linea gotica di Gemmano.

Una convocazione insolita del consiglio comunale di Gemmano: di sabato mattina, in un bosco. Per la precisione nel parco della linea gotica, per ripulirlo dai rifiuti arrivati dalla vicina strada provinciale. Il sindaco Riziero Santi, assessori, consiglieri comunali e cittadini in poche ore hanno raccolto 20 sacchi di rifiuti si ogni genere. "E' una buona pratica che ha lo scopo di ripulire l'ambiente ma anche di dare un buon esempio di cittadinanza attiva", spiega il sindaco Riziero Santi.