Al Na Pizz di Riccione vanno in scena i Corsi Gluten Free

Attualità

Rimini

| 12:44 - 04 Maggio 2019

Lo chef Carlo Le Rose.

E' quasi tutto pronto per la seconda lezione proposta dallo chef Gluten Free Carlo Le Rose ed il marchio Na Pizz. In collaborazione con AIC (Associazione Italiana Celiachia) Nazionale, infatti stiamo creando questi percorsi formativi perché l’intento è proprio quello di creare una vera e propria scuola di cucina. Inizialmente, organizzeremo dei corsi base per poi passare a quelli di lavorazione avanzata. Alla prima lezione abbiamo avuto tante adesioni, partecipazione e soddisfazione, ed e proprio questo che ci ha spinto a credere in quello che facciamo. Nel secondo step , ci dedicheremo alla lavorazione di panificati base. Infatti, con l'aiuto del mastro pizzaiolo Fabio Rullo abbiamo ideato delle ricette da sviluppare anche a casa per far si che si possa realizzare un prodotto senza glutine gustoso e, soprattutto, per tutti. «Ormai e qualche anno che sviluppo corsi di cucina senza glutine con diverse aziende, quindi questo e l’ennesima di tante iniziative – afferma chef Le Rose – Noi ci crediamo molto». I corsi si terranno a Na Pizz di Riccione, in viale Ceccarini 192, il prossimo sarà il 18 maggio e riguarderà i “Panificati base”.