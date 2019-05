Lo stato del commercio a Morciano: se ne parla con il professor Ferrero dell'Università di Urbino

| 12:35 - 04 Maggio 2019

Come si sono evoluti, negli ultimi anni, i redditi e i consumi nel territorio comunale di Morciano di Romagna? In che modo le attività commerciali hanno affrontato le nuove sfide prospettate dalla crisi economica globale? Quali sono gli scenari nell’immediato futuro? A queste e ad altre domande cercherà di dare una risposta lo studio condotto dal professor Giancarlo Ferrero del Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università degli Studi di Urbino. I risultati dell’indagine saranno presentati ufficialmente giovedì 9 maggio, a partire dalle 17, presso la sala ex Lavatoio di via Concia, nel corso di un incontro promosso dal Comune di Morciano di Romagna e dal consorzio ‘Commerciamo’. “I processi evolutivi nell’economia, nella tecnologia, nella società e le sfide che si prospettano”; “Struttura e dinamica dell’occupazione nel Comune di Morciano: il rilievo del terziario”; “Analisi dei cambiamenti nel modello di consumo per cogliere le opportunità per le attività commerciali e terziarie”: questi alcuni dei temi che saranno affrontati durante l’incontro, ad ingresso libero.