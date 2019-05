Si spaccia per il fratello: era uno clandestino espulso dal territorio per i suoi precedenti penali

Cronaca

Rimini

| 12:24 - 04 Maggio 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Fermato per un controllo, nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini, ha dato le generalità del fratello 48enne. Un cittadno tunisino è stato arrestato dalla Polizia nel primo pomeriggio di venerdì 3 maggio: dalle verifiche in Questura, è emersa la sua reale identità e soprattutto i numerosi precdenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. Per questo il Prefetto di Rimini aveva emesso un provvedimento di espulsione nei suoi confronti (ottobre 2018) e il Questore di Bari ne aveva disposto l'allontanamento dal territorio italiano. Il nordafricano è stato così arrestato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità personale e denunciato per inottemperanza a ordine di allontanamento dal territorio italiano. Prima degli accertamenti, aveva più volte confermato le false generalità fornite al controllo agli agenti, che però non si sono lasciati ingannare.