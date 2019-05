Fiamme in una villetta di Bellaria: anziana invalida messa in salvo

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:38 - 04 Maggio 2019

Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto.

Carabinieri e Vigili del Fuoco nella prima mattina di sabato in via Bixio a Bellaria, dove era stato segnalato del fumo: le fiamme si sono sprigionate in una villetta, al piano terra, dove viveva una anziana signora con problemi motori. I militari si sono precipitati sul posto, sono entrati in casa e portato in salvo la signora, 80enne del posto.

Ignote, al momento, le cause dell’incendio che, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, ha interessato solo il secondo piano dello stabile creando non pochi danni alla struttura, distruggendo quasi tutti gli arredi. Illesa sia l’anziana donna sia l’occupante del secondo piano della villetta. Sono in corso gli accertamenti del caso per valutare le cause dell’incendio.