Rimini: beccato con 11 bombolette spray, nei guai giovane writer

Cronaca

Rimini

| 11:30 - 04 Maggio 2019

I graffiti allo scalo ferroviario di Rimini.

E’ stato beccato in possesso di 11 bombolette spray con cui, poco prima, assieme ad un gruppo di coetanei, aveva realizzato alcuni graffiti su alcuni muri dello scalo merci ferroviario a Rimini: è stato così denunciato un 23enne residente in provincia di Forlì Cesena. I fatti sono accaduti nel corso della notte tra venerdì e sabato. A intercettare i giovani i Carabinieri della Stazione Rimini Porto, nel corso di un servizio di controllo coordinato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Giuseppe Sportelli. I giovani, vistisi sorpresi, si sono dati alla fuga, ma il 23enne è stato bloccato e non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità dell’accaduto.