La gara Triathlon Sprint Femminile dà lo ‘start’ al Challenge Riccione: vince Sara Papais. INTERVISTA

11:05 - 04 Maggio 2019

Miral Greco, Sara Papais e Asia Mercatelli: le prime tre classificate al Triathlon Sprint femminile.

E’ partito ufficialmente alle 9 e 30 di sabato il Cahallenge Riccione con la gara Triathlon sprint femminile, un percorso che prevedeva 800 mt nuoto, in un rettangolo da svolgersi in senso antiorario dalla spiaggia Libera con uscita all’altezza del Bagno Spiaggia 49. A seguire il percorso bike sul lungomare di Riccione su un multilap di 10km da svolgersi 2 volte in andata e ritorno per concludersi con i 5km di corsa fino all’arrivo, allestito di fronte al Mulata come per Challenge-Riccione, 2 giri da 2,5km totalmente piatti.

A vincere è Sara Papais col tempo di 1:08, seguita, a pochi secondi di distranza, dalla giovanissima riminese Miral Greco (al suo primo sprint), terza Asia Mercatelli.









Intervista alla vincitrice Sara Papais