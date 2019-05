Nuoto, Garden 5 volte d’oro ai Nazionali Aics

Sport

Riccione

10:13 - 04 Maggio 2019

Giulia Dogoter.

Continua la striscia positiva per la sezione Nuoto Agonistico della Polisportiva Garden Rimini che, dopo i successi individuali e di squadra ottenuti dai giovani allenati da Angela Tartaglia e Davide Delucca ai Regionali, si è confermata ai recenti Campionati Nazionali AICS di Riccione.

Cinque titoli di Campione Nazionale sono il sostanzioso bottino Polisportiva di via Euterpe che gara dopo gara si sta mettendo sempre più alla ribalta del nuoto sia regionale che nazionale .

Doppio alloro per la giovanissima Giulia Dogoter classe 2012 e frutto del vivaio della Garden Rimini (allenata dal Prof. Marco Squadrani al quale la squadra tutta fa un caloroso augurio di una pronta guarigione), che si impone sia nei 50 dorso che nei 50 stile libero.

La seguono con un oro ciascuno, Luigi Zanni vincitore dei 50 rana categoria Ragazzi, la staffetta 4 x 50 stile libero Es. B maschi (Alessandri, Tomassini, Jin e Mainardi) e non per ultimo Davide Spinelli che fa sua la gara regina dei campionati: i 100 stile libero assoluti con il tempo di 53”90 che rappresenta il nuovo Record Sociale Assoluto.

Altre medaglie incrementano il bottino: Davide Spinelli secondo nei 200 stile libero, terzo nei 50 farfalla e stile libero; Alice Alessandri seconda nei 50 e terza nei 100 dorso, Lorenzo Boga secondo nei 100 e terzo nei 50 dorso, Francesca Zanni terza nei 50 dorso, Giovanni Mainardi terzo nei 50 farfalla, M.Vittoria Tomassini seconda nei 50 dorso e stile libero e la staffetta 4 x 50 mista composta da Jin, Tomassini,Mainardi e Alessandri.

“Che dire, non ci aspettavamo tanti bei risultati, stiamo lavorando in prospettiva futura impostando il lavoro a lungo termine; abbiamo tanti piccoli atleti che fanno ben sperare, questo ci gratifica sul piano professionale e questi risultati sono il riconoscimento di quanto stiamo facendo” dichiara Fabio Bernardi ds della sezione nuoto agonistico.