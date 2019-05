Pietracuta, ciclista investito sulla Marecchiese: si cerca il pirata della strada

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 08:26 - 04 Maggio 2019

La bici spezzata in due.

Ciclista investito da un automobilista che fugge via facendo perdere le proprie tracce. Il sinistro è avvenuto giovedì mattina attorno alle 8.30, lungo la via Marecchiese. Il malcapitato, un 50enne di Savignano, tesserato del gruppo sportivo asd Medinox di Savignano stava pedalando da solo per una "sgambata" di allenamento, quando è stato investito da un'auto al bivio di Pietracuta. Un impatto violento, come testimoniano anche le foto della bici che si è spezzata in due. Il veicolo nel frattempo si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Nessuna frattura, nonostante il grande spavento. Per fortuna aveva il casco in testa che l’ha protetto. Continua la ricerca del responsabile dell'incidente.