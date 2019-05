Calcio giovanile, il Santarcangelo Under 17 batte anche il Progresso (4-1) e vola in semifinale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:26 - 03 Maggio 2019

Un attacco del Santarcangelo Under 17 in maglia bianca contro il Progresso.

Sabato a Villa Silvia (ore 16) il Santarcangelo Juniores affronta il Cesena di mister Ceccarellinel secondo turno dei playoff. In caso di pareggio dopo i supplementari passa alla seconda fase il Cesena che in stagione regolare si è classificato in posizione migliore di classifica, secondo. E' una gara secca.

UNDER 17 Il Santarcangelo è già in semifinale. Nella prima sfida del suo girone in trasferta a Faenza i gialloblù si sono imposti per 2-1. Nella seconda hanno battuto nettamente il Progresso 4-1 con tutti i gol nella ripresa e ora domenica terza sfida alle ore 10,30 a S.Martino In Rio (Re) contro la Sammartinese, quarta squadra del girone: un match ininfluente. Una bella soddisfazione per la squadra allenata da Manzaroli.

Il tabellino

Santarcangelo: Fusconi, Andreoli, Lonardi, Savini, Paganelli, Renzi, Iadevaio, Terenzi, Barbiani, Gjorretaj, Soldati. Subentrati: Novelli, Casadio, Astolfi, Pironi, Pignalosa, Guerra, Dominici. In panchina: Sturniolo, Michelucci. All. Manzaroli.

Progresso: Musiani, Pampaloni, Fabbri, Puzzo, Collina, Rizzi, Aiello, Bonvicini, Matta, Coletti, Gentilini. Subentrati: Sicari, Finessi, Bozzoli, Montone, De Rosa. In panchina: Grandi, nanni. All. Benini.

Marcatori: 3’ st Savini, 9’ st Barbiani, 14’ st Finessi, 38’ Gjorretaj, 41’st. Pironi.