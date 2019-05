Triathlon Riccione, tutte le modifiche alle linee bus di Start Romagna

Attualità

Riccione

| 19:50 - 03 Maggio 2019

Bus Linea 11 Rimini-Riccione.

In occasione dello svolgimento della manifestazione “Challenge Riccione 2019” sono previste rilevanti modifiche alla circolazione stradale con effetti sui percorsi dei servizi di trasporto pubblico locale. L’evento avrà luogo domenica 5 maggio, ma alcuni servizi subiranno modifiche di percorso già dai giorni precedenti.



Le linee bus interessate sono le seguenti: 3 - 11 – 20 – 43 - 55 – 58 – 124 – 125 – 134.

Alle singole fermate saranno esposti gli avvisi di dettaglio sulle modifiche previste.



Per la linea 11 Rimini – Riccione in particolare si segnala che venerdì 3 e sabato 4 maggio il capolinea di Riccione sarà attestato in p.le Curiel anziché a Riccione Terme, mentre domenica 5 maggio, da inizio servizio fino alle ore 19.00, la linea sarà limitata alla fermata n. 33 di Miramare, per effetto della chiusura al traffico di via D’Annunzio a Riccione. Maggiori dettagli sulle modifiche apportate alle singole linee