Misano territorio virtuoso, ancora una volta arrivano le bandiere blu

Attualità

Misano Adriatico

| 19:36 - 03 Maggio 2019

Gli Assessori Manuela Tonini e Maria Elena Malpassi con la Bandiera Blu.

Venerdì mattina si è svolta a Roma la cerimonia di consegna all’Amministrazione Comunale di Misano, della bandiera blu 2019. A ritirarla per conto del Comune, gli Assessori al Turismo Manuela Tonini e ai Servizi alla Persona Maria Elena Malpassi.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo).



Ancora una volta Misano ha confermato la conduzione sostenibile del proprio territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente e della sostenibilità. A confermare il sistema virtuoso misanese, è arrivata la conferma della bandiera blu alla marina di Portoverde (unica in Emilia – Romagna).