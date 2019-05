Calcio Rsm, playoff: La Fiorita è in semifinale. Travolta la Juvenes 5-0

Sport

Repubblica San Marino

| 16:09 - 03 Maggio 2019

La Fiorita è in semifinale.Travolta la Juvenes 5-0.

Il primo quarto di finale di ritorno spezza nettamente il trend che aveva caratterizzato i quattro confronti di andata. Il grande assente di Juvenes-Dogana – La Fiorita, infatti, è proprio quell’equilibrio che aveva mantenuto in bilico tutti i verdetti – compreso questo – al termine dei primi 90’. All’andata fu la rete di Samuele Olivi, giunta ad inizio ripresa, a far pendere l’ago della bilancia in favore de la Fiorita, che per effetto del miglior posizionamento nella regular season aveva dalla sua più di un’opzione per far quadrare i conti nella gara di ritorno. I gialloblù, infatti, non solo avrebbero tratto profitto da una vittoria o da un pareggio, ma persino da una sconfitta con un gol di differenza.

Viene da sé che la Juvenes-Dogana avrebbe passato il turno solo vincendo con almeno due reti di scarto. Massimo Mancini recupera per l’occasione due pedine come Lorenzo Gasperoni e Fabio Cuomo, ma deve fare a meno di Enrico Mantovani, espulso nel quarto di finale di andata.

Propositivo l’avvio di gara dei biancorossoazzurri, che avvicinano l’1-0 con Gasperoni prima e con Mirko Mantovani poi. Ma dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco La Fiorita sferra un durissimo colpo alle ambizioni avversarie trovando il vantaggio con capitan Rinaldi, che conclude in maniera efficace una bella azione avviata da Ricchiuti e rifinita da Castellazzi.

Quest’ultimo si mette in proprio firmando al 39’ la rete del 2-0, dopo che la Juvenes aveva bussato un’altra volta alla porta di Vivan con un insidioso tiro-cross di Mantovani. Con il risultato e la qualificazione ormai ampiamente acquisiti, La Fiorita mette il pilota automatico e nella ripresa gonfia il risultato fino al pokerissimo finale grazie alle doppiette di Castellazzi e Rinaldi e al sigillo finale di Moussa Souare, entrato in campo appena una manciata di minuti prima.

La Fiorita è dunque la prima semifinalista di campionato, mentre alla Juvenes resta ora la possibilità di chiudere il torneo al quinto posto. Il primo confronto per la conquista di questa piazza vedrà la formazione di Mancini opposta alla perdente del secondo quarto di finale, quello che stasera vedrà di nuovo di fronte Murata e Libertas. Anche in quest’ultimo caso si parte dall’1-0 della gara di andata, quando ad imporsi furono i granata di Borgo Maggiore grazie al gol-partita firmato Manuel Battistini.

Il tabellino

JUVENES-DOGANA

Manzaroli, M. Mantovani, Raschi (dal 56’ Sako), Parma (dal 66’ Quaranta), Merlini, Gattei Colonna, Cuomo (dal 64’ Gatti), Semprini, L. Gasperoni, Sorrentino, Angelelli

A disposizione: Gobbi, Canini, Cevoli, Zafferani All. Mancini

LA FIORITA

Vivan, Amati (dall’81’ Mottola), Castellazzi, Di Maio, Loiodice, Mezzadri, Olivi, Ricchiuti (dal 64’ Souare), Righini, Rinaldi (dal 72’ Guidi), Valentini

A disposizione: Chiurato, Hirsch, Stimac, M. Gasperoni All. Mularoni

Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Massimo Zanotti e Alfonso Gallo

Quarto Ufficiale: Gianluca Ceccarelli

Ammoniti: Angelelli, Merlini, Cuomo, Righini

Marcatori: 14’ e 61’ Rinaldi, 39’ e 58’ Castellazzi, 68’ Souare.