Corso base di tessitura manuale al telaio per principianti

| 14:27 - 03 Maggio 2019

Tessitura a mano.

E' in partenza per il quarto anno consecutivo, nell'ambito del progetto "Tessere una trama per il futuro - Museo diffuso di Poggio Torriana" in collaborazione con Natè - Museo della Natura e della Tessitura, il Corso di tessitura manuale al telaio per principianti.



Il corso, tenuto dall'esperta e maestra di tessitura Laura Ronconi, ha una durata di 8 incontri e si terrà nei pomeriggi di sabato 11 e 18 maggio dalle 15 alle 18, sabato 25 maggio, sabato 1 e 8 giugno dalle 15 alle 18.30 presso i locali del Laboratorio di Torriana in Via Roma n. 102.



Dopo una breve parte teorica su come si forma l'ordito e come viene montato al telaio, gli allievi avranno la possibilità di tessere manufatti che porteranno a casa propria, recuperando l’antica tradizione del tessere a mano.



Il corso è a pagamento per un massimo di 8 iscritti. Per l'iscrizione occorre presentarsi presso la Biblioteca comunale del Comune di Poggio Torriana al Mulino Sapignoli (via Santarcangiolese, 4641) aperta al pubblico nelle giornate di lunedì mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, martedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30.