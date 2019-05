Cecchetto candidato Sindaco incontra l'Associazione Albergatori

Attualità

Misano Adriatico

| 13:39 - 03 Maggio 2019

Claudio Cecchetto presenta il programma elettorale.

In tema turismo Claudio Cecchetto ha le idee chiare e le giuste competenze perché la città di Misano possa diventare marchio e modello da imitare. “Misano è un talento, io ne ho scoperti e lanciati tanti, farò la stessa cosa per Misano a cui bisogna solo permetterle di esprimersi, di esplodere e di diventare più famosa” commenta il candidato Sindaco di Lista Civica W Misano Viva.



La città ha tutte le carte in regola per diventare brand, deve credere in se stessa per giocare un ruolo da protagonista nella Riviera romagnola. E se lo dice Caudio Cecchetto che, in veste di talent scout e imprenditore tra le sue scoperte ne annovera tantissime - tra cui quella di Jovanotti, Fiorello e Max Pezzali talenti veri del mondo della musica e dello spettacolo italiano - conviene crederci.



Nel concreto, il programma elettorale dell’unica Lista Civica apartitica e apolitica che si presenta alle prossime elezioni amministrative di Misano domenica 26 maggio, prevede: l’avvio della nuova stagione del benessere con il coinvolgimento dell’entroterra misanese. La stagione turistica raddoppia e si moltiplica l’accoglienza; il rilancio dei flussi dall’estero (Germania/Francia) investendo sui Beni Ambientali, com’è stato fatto con successo in altre località italiane; l’istituzione di un nuovo servizio di trasporto pubblico con Bus Tour a due piani che collegheranno le eccellenze di Misano, da Portoverde a Misano Monte passando attraverso i luoghi caratteristici dei vari distretti. Per la collina è previsto un percorso dedicato che sarà denominato Itinerario del Benessere; un calendario di eventi di qualità per coinvolgere le strutture ricettive del territorio, gli esercizi commerciali e le spiagge e la programmazione di iniziative invernali per attrarre i turisti anche fuori stagione; la realizzazione di piste ciclopedonali al servizio sia dei cittadini che dei turisti; la ricerca di sponsorizzazioni private per sviluppare il brand Misano e promuoverlo in Italia e all’estero; l’allestimento con opere di Street Art per i negozi eventualmente sfitti. La città diventa così non solo più decorosa, ma anche più appetibile per i turisti perché si presenta con nuovi contenuti da raccontare; la valorizzazione del concetto di accoglienza romagnola tramite iniziative mirate al potenziamento di questo punto di forza.



Per dare forza, unicità e omogeneità ai messaggi diretti all’esterno, il programma elettorale di W Misano Viva prevede la realizzazione di un piano di marketing territoriale, campagne informative studiate insieme a operatori di spiaggia, albergatori ed esercenti anche di Misano Monte.



Non ultimo, in programma un aggiornamento del logo del comune di Misano con il lancio di un bando di concorso che coinvolga le più note agenzie di comunicazione per renderlo più corrispondente allo spirito festoso dell’accoglienza romagnola e alla nuova Amministrazione!



In merito alle potenzialità che Misano può fare emergere Claudio Cecchetto commenta “Dobbiamo considerare i luoghi e le eccellenze di Misano come marchi e fare in modo che nel tempo tutti li percepiscano come tali, questa è la strada giusta per fare diventare Misano City brand; l’innovazione nasce da un modo differente di guardare alle cose per arrivare a fare appunto cose diverse e nuove”.



Per la quanto riguarda la ricerca di sponsorizzazioni private per sviluppare il brand Misano e promuoverlo in Italia e all’estero Claudio Cecchetto ritiene che: “Nessun comune, ha la forza, da solo, di sostenere economicamente la crescita del territorio. Il comune può dare permessi, può creare condizioni, dare possibilità, ma la forza motrice, l’unica vera risorsa attiva, è quella delle imprese, locali e nazionali. Non bastano i bandi per chiedere i fondi, ci vogliono gli imprenditori, gli sponsor, ci vogliono motori di sviluppo che credano in un progetto e investano. E’ necessario che qualcuno ci metta la faccia, l’esperienza e la credibilità. Il mio percorso professionale mi permette di essere quella faccia, quell’esperienza e quella credibilità. Posso lavorare per Misano, conservando e potenziando le energie interne e reclutandone di nuove da una dimensione nazionale: non chiedere finanziamenti ma li crearli. Sono le idee a portare denaro non il denaro a portare le idee”.



Dopo il successo dell’incontro di ieri sera, giovedì 2 maggio, all’Hotel La Ca’Bianca (zona Santa Monica) dove hanno partecipato oltre un centinaio di persone, proseguono gli incontri di W Misano Viva e per confrontarsi con gli operatori di settore, martedì 7 maggio alle ore 16.00, Claudio Cecchetto incontra i rappresentanti dell’Associazione Albergatori di Misano presso la sede di Via Piemonte 20 per parlare di turismo e prospettive “Misano ha tutte le caratteristiche per confrontarsi alla pari con le altre cittadine della riviera adriatica, deve diventare famosa! Misano è un talento, è bellissima, ma non basta esserne consapevoli e orgogliosi bisogna farlo sapere a tutt’Italia” conclude il candidato Sindaco di Lista Civica W Misano Viva.