Nel weekend a Misano va in scena "Pane, vino e Fantasia"

Eventi

Misano Adriatico

| 13:23 - 03 Maggio 2019

Saranno abbinati i vini proposti dai sommelier Piccioni e Carlini.

Due giorni di viaggio intorno alle molteplici declinazioni di un alimento che unisce le culture di tutto il mondo. Sabato 4 e domenica 5 maggio a Misano Adriatico si svolge la quinta edizione di “Pane, Vino e ... Fantasia”.

La manifestazione vuole essere un’occasione importante per celebrare i prodotti base dell’alimentazione umana: il pane accompagnato dal vino i quali possono essere oggi una fonte di reddito ma in passato elementi essenziali dell’alimentazione. Poi la fantasia cioè tutto quello che dalla farina trae origine: la pasta, i dolci, le focacce, le pizze, la piada e tanto altro ancora.



La manifestazione voluta dal Comune di Misano Adriatico, Assessorato al Turismo e Attività Economiche ed organizzata dall’agenzia Promo D S.r.l., avrà come cuore pulsante il centro cittadino. Il programma prevede, in entrambe le giornate, “Cantine aperte” in piazza della Repubblica dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con la possibilità di gustare i vini proposti dalle cantine Torre del Poggio, Fattoria Poggio San Martino, Tenuta Santini, Tenuta del Monsignore e Azienda Agricola Bruscia. Interessante e tutta da gustare la degustazione guidata “Alziamo i calici” alle ore 18.00 ed alle ore 19.00, a cura dei sommelier Bruno Piccioni e Flavio Carlini.



Protagonista degli show cooking di questa edizione sarà il panino farcito, con preparazioni declinate per i diversi momenti della giornata a cura della Chef Fabio Gallo dell’Associazione Cuochi Romagnoli. I laboratori dello chef si terranno sia sabato che domenica, dalle ore 17,00, in piazza della Repubblica. “Lo spuntino delle 10”, “Solo un panino” e “La Val Marecchia” i panini del sabato mentre “A metà mattino”, “Unico” e “Tiberio” quelli della domenica ed a tutti questi panini saranno successivamente abbinati i vini proposti dai sommelier Piccioni e Carlini. Il palco in Piazza della Repubblica ospiterà momenti di animazione, musica e ballo per tutti i gusti.



Spazio all’intrattenimento dedicato ai bambini nel pomeriggio di sabato 4 maggio con lo Show Kids “Marco & le Martina’s”, dalle ore 15,30 alle 17,00: magia, animazione, bolle di sapone, palloncini e truccabimbi per la felicità di tutti i piccoli presenti.



Dedicata agli adulti invece il pomeriggio di domenica 5 maggio, dalle ore 15,30 alle 17,00, con lo spettacolo di varietà “Casadei Danze Show 2019”, un vero e proprio show a 360° che parte dalla tradizione romagnola ballata ai movimenti sensuali dei Caraibi, all'eleganza del Tango e la libertà del ballo moderno e contemporaneo con oltre 40 Ballerini e i maestri Marco e Valentina Casadei. Dalle ore 10,00 alle 22,00 in via e piazza della Repubblica presente anche l’immancabile mercatino con prodotti da forno e pasticceria, prodotti tipici locali, artigianato, enoteche e birra artigianale.