Pessime condizioni meteo, rinviata la Fiera del Mercato Verde di Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 12:58 - 03 Maggio 2019

Il campanile della chiesa di Pennabilli.

La Pro Loco e l'ufficio turismo del Comune di Pennabilli comunica che la manifestazione "Fiera del Mercato Verde", in programma per sabato 4 e domenica 5 maggio nel centro storico cittadino, è stata rinviata al prossimo weekend sabato 18 e domenica 19 maggio. Tale decisione, si è resa necessaria a causa delle pessime previsioni meteo previste per la giornata individuata. In questo modo si potrà salvaguardare l'ottima riuscita della manifestazione, diventata un appuntamento fisso e molto partecipato per la cittadina dell'Alta Valmarecchia.