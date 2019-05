Incontro titolari locali da ballo e nuovo Questore: "Massima attenzione sulla sicurezza dei giovani"

Attualità

Rimini

| 12:47 - 03 Maggio 2019

Incontro Questore De Cicco.

I rappresentanti delle categorie economiche di Confcommercio della provincia di Rimini sono stati ricevuti dal nuovo questore di Rimini, dottor Francesco De Cicco, per un incontro a cui ha partecipato anche il primo dirigente della Polizia amministrativa, dottor Achille Zechini.

Un incontro che è servito non solo a conoscersi, ma a gettare le basi per una fattiva collaborazione sui temi legati alla sicurezza del territorio. Insieme al presidente provinciale Gianni Indino e al direttore Andrea Castiglioni, i rappresentanti delle varie attività economiche e professionali hanno illustrato al questore De Cicco quali sono le problematiche più sentite, dall’accattonaggio ai reati predatori, dal decoro urbano alla presenza degli uomini delle forze dell’ordine sul territorio, l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza, fino alla lotta all’abusivismo commerciale.

Accolta da Confcommercio in maniera molto positiva la rassicurazione sul fatto che la questura di Rimini sia al momento la terza in Italia per incremento di uomini, con una maggiorazione di cento unità pronta a completarsi nell’arco di due/tre anni e la richiesta di anticipare la data dell’arrivo degli uomini di rinforzo per la stagione estiva.

A seguire, il questore De Cicco e il dirigente Zechini hanno incontrato i titolari delle discoteche e dei locali da ballo del territorio provinciale. Una categoria che riveste un ruolo centrale nell’offerta turistica della Riviera, con la quale si è aperto un confronto franco e diretto. Di comune accordo si è posto l’accento sui temi più importanti, anche in vista dell’avvio della stagione estiva: massima attenzione sulla sicurezza dei giovani e sulla collaborazione con le forze dell’ordine.

“Ringrazio il questore De Cicco per la disponibilità e l’attenzione mostrate sui temi proposti e sulle istanze degli operatori economici – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -, riconosciuti una volta di più anche per il ruolo di sentinelle del territorio che svolgono a favore di tutta la collettività. Questo non è stato un semplice incontro di presentazione, ma un momento che segna l’avvio di un dialogo continuativo fatto di periodici appuntamenti, affinché continui il confronto per il bene di tutto il territorio. Siamo convinti poi che il passaggio della questura alla nuova sede potrà mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio. Questa è la strada giusta da percorrere”.