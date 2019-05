E45 chiusa: "Dieci milioni dal Governo per i disagi subiti

Attualità

12:29 - 03 Maggio 2019

Viadotto Puleto sulla E45.

Nel Decreto Crescita, con l’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, il Governo conferma lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore di lavoratori e imprese colpite dalla chiusura del viadotto Puleto sulla E45. “Questo risultato è il frutto del duro lavoro svolto sul territorio con il Ministro Toninelli, il consigliere regionale dell’Emilia Romagna Andrea Bertani e il collega alla Camera Carlo Ugo De Girolamo, afferma il Sen. Croatti. Dopo aver garantito, nero su bianco, il sostegno economico ai cittadini coinvolti dalla chiusura del viadotto Puleto, ora continueremo a monitorare i lavori affinché il ripristino della viabilità avvenga il più rapidamente possibile”. Un importante risposta che dimostra come il Governo si stia impegnando, mantenendo le promesse fatte ai cittadini, per mettere in sicurezza e ripristinare le infrastrutture pericolanti del Paese. “Il Viadotto Puleto interessa un'arteria fondamentale come la E45 che con la sua chiusura genera grandi problemi ai cittadini e alle aziende presenti. Per questo motivo, conclude il Sen. Croatti, dobbiamo continuare a lavorare con il massimo dell’impegno per garantire il rilancio economico del territorio ed un veloce ritorno alla normalità”.